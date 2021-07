Gelderse Roadshow in Brummen een groot succes

BRUMMEN – Woensdag 30 juni kwam de Gelderse Roadshow in Brummen langs. Ruim 125 kinderen genoten van de tijdelijke pumptrack, die achterop het veld bij Rhienderoord was opgebouwd.

Nadat Olympisch kampioen Elis Ligtlee de dag had afgetrapt met een heel leuk interview ging de dag echt van start. De organisatie had gratis BMX fietsen beschikbaar gesteld en er stond de gehele dag een grote rij enthousiaste kinderen netjes op hun beurt te wachten om op de pumptrack te kunnen fietsen. Ze kregen les van Arjan Ellens en Pim Scheers, die wereld over vliegen als professioneel BMX’er.

De kinderen leerden eerst de basisvaardigheden om te kunnen fietsen op de pumptrack en daarna gingen ze als echte professionals over de baan. Uiteindelijk hebben 24 kinderen zich weten te plaatsen voor de speciale BMX wedstrijd voor scholieren tijdens WK BMX fietsen. Ook de fietsclinic van MTB vereniging Last Gear uit Eerbeek viel erg in de smaak. Kinderen leerden naast heel goed sturen ook andere fietsvaardigheden en konden binnen het half uur zelfs over speciale wipwap fietsen. De vraag die na afloop door heel veel flink bezwete kinderen werd gesteld was: ‘komt er in de gemeente Brummen ook zo’n coole pumptrack?’