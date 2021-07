Gasthuiskerk Doesburg zoekt een geluidstechnicus

DOESBURG – Gasthuiskerk Doesburg is op zoek naar een geluidstechnicus. “Ben jij altijd bezig met muziek? En wil je dat bands, muzikanten of theatermakers met goed geluid bewonderd worden door het publiek? Vind je het leuk om aan knoppen draaien? Dan zijn wij op zoek naar een vrijwilliger als jij”, aldus de organisatie. In de Gasthuiskerk treden regelmatig bands en artiesten op, en daarbij is natuurlijk goed geluid nodig.

Een geluidstechnicus van Gasthuiskerk Doesburg houdt zich bezig met de uitvoering van alle voorkomende technische werkzaamheden op het gebied van geluid en licht. Zij werken tijdens concerten en andere voorstellingen waarbij geluid nodig is. Mensen met ervaring zijn mooi meegenomen, maar dit is niet noodzakelijk. Zij kunnen een cursus volgen. Voor meer informatie kan contact worden gekeken op de website of neem contact op met vrijwilligerscoördinator: Debby Plas, tel. 06 Р36253195.

www.gasthuiskerkdoesburg.nl