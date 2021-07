Foi,Foi: De inbrèker

Ut is mien wat dat inbrèken tegenwoordig. Ze jat alles wat lös en vast zit. Ie holt ut niet veur meugelijk. Argens un fietse gewoon op slot zetten is niet voldoende. Ie mot d’r un beste kabel bie an doen um un boom of poal anders bi’j um wel kwiet. De slechte luu heb d’r gien moeite mee um op kloarlichte dag in te brèken. Ze bint d’r tegenwoordig heel leep mee. Ze goat oaverdag gewoon effen kieken woar ze terechte kunt.

A’j veul van weerde in de schuure heb mo’j dat goed beveiligen. Un paar joar eleljen waren de dieven heel tuk op de motormeiers. Ja zo’n ding kost heel wat a’j un goeien heb. D’r bint d’r toen heel wat ejat. Ze kunt zo van achter bie huuzen kommen in ut buutengebied en dan in de schuure kommen is veur die luu un fluitjen van un cent. Ze heb goed gereedschap bie zich. Iemand had ok un bar mooie meeier. Die had flink wat ekost. Hee heuren dat bie de buurman de meeier en andere spullen waren ejat. Hee dach dat zal mien niet gebeuren en hef de meeier in un soort bunker ezet compleet met alarminstallatie. Nee doar komp ze niet in. Ut hef wel iets ekost maar hee kan nu wel rustig goan sloapen.

Soms is ut ok wel gunstig a’j niet goed kunt sloapen. Doar kan Truus in un grote plaatse in disse streek oaver meeproaten. Zee had al wel vaker eheurd dat bie heur in de wijk vake wörden in ebroaken. Doar kon ze toch zo hellig umme wörden. “Ze mot met de poten van andermans spullen afblieven”, zei ze altied. Maar op un dag waren ze toch de klos.

Wat gebeuren doar in die nacht in de tuin van Truus en Teun? Zee zal ut nooit meer vergèten. Ze kan d’r noe nog smakelijk umme lachen. Och, en ze is niet bange uut evallen. Zee geet veur gien keerl an de kante. Dat kump veural deur heur krachtige en zwoare figuur en stem. Ja, zee kon heel wat gewicht in de schale leggen. Op die bewuste nacht kon ze maar moeilijk in sloap kommen. Ut was un bitje zwoel weer. Ze lag doar maar te dreeien en dreeien in berre. Gelukkig wel de ramen lös. Ze was un bitjen wakker toen ze buuten wat heuren. Wat was dat? Ut leek of doar inbrèkers waren bie de schuurdeure. Zee luusteren nog effen goed en ja heur, gerommel. Ut was niet pluus. Zee rap ut berre uut en zag doar beneden un keerl druk bezig met un koevoet de deure lös te brèken. Zee deed ut raam wiedwagend (helemoal) lös en bulderen noa beneden: “Ku’j oe redden doar of moet ik oe effen kommen helpen!” De dief keek noa boaven en zag tot zien schrik en forse vrouw uut ut raam hangen die noa um stond te schrèèuwen. Hee schrok zo alderbastend dat hee de koetvoet liet vallen en rap weg vloag. Teun wörden ok wakker en samen gingen ze noa beneden kieken wat d’r gebeurd was. Dief weg natuurlijk en gelukkig viel de schade an de deure nog mee. Truus kreeg nog wel in complimentje van Teun dat ze zo rap en duudelijk had ehandeld.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Getob is as un schommelstoel; ut holt oe bezig maar ie heb d’r niks an