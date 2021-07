Foi,foi: Dagelijks brood

In disse tied is d’r heel veul veranderd. Nem noe ut onderwies. Vrogger gingen de kinder met zes joar noa schole. As ut un bitjen meezat eerst nog un paar joar noa de kleuterschole. De katholieken hadden un ‘bewaarschole’. Ut woord zeg al genog. De kinder konden dan al un bitjen ut Hollands leren want thuus waren ze niet gewend um ‘zo deftig’ te proaten. In Loenen was eerst een schole, un openbare woar alles hen ging, maken niet ut wat veur geloof. Later kwam de katholieke schole en doar kregen ze natuurlijk ok godsdienstonderwijs. Ie mossen toch ok weten weurumme wie op de aarde bint?. Dat worden oe meteen duudelijk emaak in de catechismusles.

Protestanten, gereformeerden en a’j thuus niks geleuven gingen ok noa de openbare schole. Doar waren ok wel lessen oaver de kark en biebel. De dominee kwam doar un paar keer in de wèke godsdienstonderwijs geven. Maar a’j bie de karke heuren en de olders graag hadden da’j wörden ‘an enommen’ (geloofsbelijdenis) dat mos ie noar aparte catechisatielessen. Doar hef zich met die belhamels van jongens aardig wat af espeuld. Pas elejen kwam dat nog weer an de proat toen ut ging oaver ut Jeugdhuus in Loenen dat gauw wordt af ebroaken. Doar waren die lessen toen.

Un oldere Loenenaar hef mien hoarfijn verteld wat doar toen gebeurd is. Zee is d’r noe, noa bienopa tachtig joar, nog knap hellig oaver. Mo’j is heuren wat doar is gebeurd… De kinderen waren veur de catechisatie in ut Jeugdhuis. Ze mossen van alles leren uut de biebel. En natuurlijk ok ut Onze Vader. De olderen kent dat allemoal nog wel uut de kop. Ze mossen dat van de dominee zinnetje veur zinnetje leren. Dat ging prima. Iedereen kennen ut. Maar een van de jongens, die graag un geintje wol uuthalen, voegen d’r wat extra an toe. Ze mossen bidden: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Anton voegen d’r wat an toe en zei: ‘en op zundag graag un sneetje krentebrood.’ De jongens en meisjes lachen natuurlijk. De dominee hellig. Heel bar. En veural op ut deerntjen dat noas um zat. Zee kreeg de lachstupen en kwam hoas niet meer bie. Eerst wörden Anton de gang op estuurd en toen ut deerntje ok. In de gang kwam ze weer bie maar de dominee halen ze niet op en gingen deurumme maar gewoon noar huus.

De dominee ging un paar dagen de olders van die beiden opzuuken um zien beklag te doen en vroagen of ze terugge kwamen as ze spiet hadden. De moeder van Anton kreeg um zovarre dat hee dat deed en kwam ok weer noa de lesse. Maar de moeder van ut deerntjen was helemoal met heur dochter eens dat de jongen niks verkeerd had ezeg met dat sneetje krentebrood en dat lachen was toch niet zo arg. Ok doar kwam de dominee want hee had heur emis op de lesse. Zee wol ut niet en deed ut niet en heur moeder was ut roerend mee eens. Niet noa de lessen dus ook niet an enommen. Jammer. Ut deerntje is noe inmiddels un olde wieze vrouwe maar nem ut de dominee altied nog kwoalijk dat ut zo is elopen.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

A’j ut met woorden niet duudelijk kunt maken, ku’j bèter zwiegen