Foi, foi: Eier zuuken

Derk was vrogger un verzamelaar van eitjes van zoveul meugelijk soorten vogels. Hee nam ze mee noa huus en bloazen ze dan uut. An beide kanten van ut eitje worden dan un gaatje emaak en dan heel veurzichtig met un rietje uutbloazen. Al ut vocht mos d’r uut. De eitjes worden mooi gesorteerd bewaard. Hee had d’r al heel wat bie mekare. Toen kon dat nog. Noe zol doar zowat de doodstraf op stoan.

In ut veurjoar trok Derk d’r met zien kameroad op uut um te zien hoevarre de veugeltjes waren met hun nesten. De eksters en de kreeien zaten hoog in de bomen. Doar kon Derk moeilijk biekommen en durven dat ok niet best. Trouwens as hee d’r uut zol vallen en de botten zol breken, waren thuus de eerpels gaar.

Nesten van wilde enten waren vaak in knotwilgen te vinden. Dat wist Derk precies. De waterhoentjes zaten an de rand van de sloten of in ut riet langs de kolken. De kieviten waren oaveral in de weilanden te vinden. Doar hadden de jongens gien moeite mee. An ut zenuwachtige vliegen kon Derk al zien woar de nesten zaten. De kieviteier brachten nog een aardige cent op. As hee d’r un paar had evonden brach hee ze noa un man in ut darp die ze arg lekker vond. Die betalen maar liefst 25 cent per ei. Dat was veur die tied un flink bedrag.

Op un keer waren Derk en zien kammeroad weer de heggen an ut bekieken. Ze verwachten dat doar al wel eier in zaten. Ut was un heel gedoe en met die smerige doorns hadden ze vaak ok de handen kapot. Un bitjen bloed an de handen konden de jongens niks schelen. As ze un paar eier vonden gingen die in de pet.

Klimmen in de knotwilgen ging prima. Zien kameroad ging bok stoan. Ule kent dat wel met de hand samengevouwen. De ander zette zien voet in de samengevouwen handen en hijsen zich umhoge. Meestal was d’r wel un tak woar hee zich an vast kon pakken. Zo ook dit keer. Derk zag un nest met bar mooie enteneier liggen in de knotwilg. Hee stoppen zo’n acht eier rap onder zien pette. Toen rap noa beneden toe, want de jachtopziener kwam nog wel is langs en dan mos hee beneden wèzen. Beiden gauw wat eier onder de pette op de kop.

Hee was maar nauwelijks beneden toe ze in de varte Jansen de jachtopziener an zagen kommen. Ze deden of ze niks wisten. Beien kenden ze de man goed en ze dachten dat ut wel goed zol goan zonder bekeuring. Hee vroeg de jongens wat ze hier deden. “Och”, zeien ze, “wule holt van de natuur en goat graag hier wandelen”. Jansen knikken en deed alsof hee ze geleuven. “Dan bint ule brave jongens”, zei de wildopzichter en gaf beiden un klopje op de kop. Hee had allang ezeen dat de petten wat hoog op de kop stonden en dat doar eier onder zaten. Noa ut resultaat van zien ‘klopjen’ kun ule wel roaden. De jachtopziener vervolgen lachend zien weg, de verbaasde jongens met koppen onder de smurrie achterloatend…

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

De tonge is(soms) ut slechtste stuksien vleis in de wereld