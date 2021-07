Film over drie Ubbink-musketiers in première

DOESBURG – In een unieke film, die Maarten Lindner maakte voor HetHuisDoesburg, zijn Dick de Kluiver, Martin Beijer en Piet Vree de gidsen op een boeiende toch die dwars door de tijd en dwars door Doesburg voert. De drie oud-werknemers van Ubbink kijken terug op hun Ubbink-jaren op een route langs (bijna) vergeten en bestaande Ubbink-locaties.

Het verhaal van de drie Ubbink-musketiers begint in 1862 aan de Ooipoortstraat en eindigt in 2021 aan de Verhuellweg. De videoregistratie werd gemaakt ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Gieterij Doesburg en Ubbink BV op 3 juli 2021. De film, onder andere over het ‘Rode Boekje’, gietijzeren dakramen en de rol van de ondernemingsraad, is onderdeel van de juli-editie van Doesburg Vertelt en is te bekijken op de website.

www.doesburgvertelt.nl