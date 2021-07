Film in de buitenlucht

BRUMMEN – Op een beschut plekje in Park ‘t Goor in Brummen werd donderdag 22 juli weer een groot scherm neergezet voor een voorstelling van de Brummense Buitenbios. De film was een weekje uitgesteld, omdat het weer op de geplande datum bepaald niet om over naar huis te schrijven was, maar deze donderdag was het heerlijk toeven in het Brummense park. Het publiek kwam met camping- en klapstoeltjes aan, zorgde voor wat lekkers te eten en te drinken tijdens de film en een enkeling had een dekentje bij zich om de avond aangenaam door te komen. Er werd genoten van de film Corpus Christi, over een 20-jarige jeugddelinquent die zich voordoet als priester.

Foto: Han Uenk