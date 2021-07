Fietser gewond door aanrijding op Bingerdenseweg

DOESBURG – Op de Bingerdenseweg in Doesburg is zondagavond 25 juli rond 21.45 uur een fietser gewond geraakt door een aanrijding met een auto. Volgens omstanders wilden twee personen met de fiets de drukke, donkere weg oversteken. Dat ging mis. Eén van de fietsers werd geschept en klapte tegen de grond. De hulpdiensten werden ingeschakeld, waaronder een traumahelikopter, maar die werd tijdens het aanvliegen al afgemeld. De fietser is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft bij het ongeval schade opgelopen en is afgesleept door een bergingsbedrijf.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink