Festival Klaterklanken op kasteel Rosendael

ROZENDAAL – Het park van kasteel Rosendael in Rozendaal is zondag 25 juli het terrein van festival Klaterklanken, een openluchtfestival voor klassieke en nieuwe muziek, voor jong en oud. De bezoekers lopen door het prachtige kasteelpark naar miniconcerten op vijf verborgen plekken. Klaterklanken bestaat uit concertwandelingen met optredens van Calefax, Lidy Blijdorp, James Oesi, The Zoo en Thomas Dulfer. Het publiek weet van tevoren niet waar de optredens zijn en wat er gespeeld gaat worden. Een gids leidt het publiek van maximaal dertig personen langs de vijf locaties. Speciaal voor families is de productie Be Mozart te zien van het ensemble van acteur Ton Meijer. Het festival is van 10.00 tot 17.00 uur. Kaarten kosten 28,50 euro en zijn te koop via www.klaterklanken.nl.