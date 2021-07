Familievoorstelling Jachtlust in Openluchttheater de Pinkenberg

ROZENDAAL – Op woensdag 4 augustus is de voorstelling Jachtlust te zien in openluchttheater de Pinkenberg. Dit is de tweede in de serie zomervoorstellingen die Cultuurbedrijf RIQQ elke woensdagmiddag van de zomervakantie programmeert in het Rozendaalse theater.

In een vredig landelijk dorpje gaat het leven z’n dagelijkse gangetje. Middelpunt van gezelligheid is een restaurant met een zonnig terras. Rechts woont een opa, links een jager. Beiden zijn gek op dieren, alleen wel ieder op zijn eigen manier. Het jachtseizoen breekt aan en dat brengt een hoop levendigheid met zich mee. Ook voor het restaurant natuurlijk. Jachtlust lijkt op het eerste gezicht een ‘niksaandehand-verhaal’, tot er ineens dingen gebeuren die niet helemaal kloppen, en er langzaam maar zeker een raar gevoel ontstaat.

Deze voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. De voorstelling begint om 14.00 uur. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, alleen te koop via www.depinkenberg.nl. De voorstelling duurt 45 minuten. Er is geen pauze, maar bezoek mag zelf eten en drinken meenemen.

