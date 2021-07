Familiegevoel op jubilerende camping De Marshoeve

LOENEN – Vijftig jaar geleden was het nog gewoon groen weiland bij de voormalige boerderij De Marshoeve aan de Reuweg bij de Molenbeek in Loenen. Nu, na een halve eeuw, zijn er op deze plek volop activiteiten. Waar Hendrik en Martha Schoolderman in 1971 voorzichtig begonnen met een camping, ligt nu een fraai vakantiedorp, dat wordt gerund door hun kleinkinderen Henny en Mariska. Op tien hectare wordt dagelijks volop vakantie gevierd.

Boer Hendrik Schoolderman zocht eind jaren zestig samen met zijn zoon Chris naar een bijverdienste. Samen kwamen ze op het idee om voorzichtig te starten met een camping, er was er nog geen in Loenen. De oude vervallen boerderij De Marsch, die nog diende voor stalling van het vee, werd opgeknapt tot recreatieboerderij. Dit was niet zo eenvoudig, de oude boerderij was meer dan tweehonderd jaar oud, maar met behulp van een aannemer lukte het Hendrik en Chris om er toch een gezellig verblijf van te maken.

Op 8 juli 1971 opende Bob Welsing, directeur van de VVV-Apeldoorn, de camping. Hendrik en Chris zorgden voor het terrein en Martha zorgde met schoondochter Gerry voor het beheer van de recreatieboerderij. De familie Schoolderman kreeg vanaf het begin de onmisbare steun van Tonny van Beek, eerst als hulpje en later in vaste dienst – nu al 47 jaar. Eerst hield hij zich vooral bezig met onderhoud, later heeft hij zelf wel zo’n tachtig chalets gebouwd.

Henny, zoon van Chris gehuwd met Mariska Brom, nam de camping in 2004 over. Zij gingen er voortvarend mee aan het werk. Er kwam een nieuw zwembad, de speeltuin werd vernieuwd en een neuwe indeling gemaakt zodat de gasten meer ruimte kregen. De camping heeft nu 157 vaste plekken en 171 plekken voor losse voor kampeerders. Naast de kantine is De Kleine Mars, een klein bruin cafeetje dat in de winter wordt gebruikt door biljarters. Na enige jaren onderbreking beheren Henny en Mariska zelf weer de recreatieboerderij en gasterij. Henny is dan vooral actief in de keuken. Hun zoon Jurgen en dochter Melissa zijn nog jong, maar helpen waar zij kunnen. Wellicht komt er nog een vierde generatie Schoolderman in het beheer van De Marshoeve.

Dat het goed vertoeven is op de Marshoeve blijkt wel uit het grote aantal gasten dat hier al tientallen jaren verblijft. Er zijn er zelfs vier die hier al vijftig jaar staan: Dil van Gog (94 jaar), haar zoon Peter (met Mary), Gerrit Bark en Theo Pet. Volgens Mary Jansen verblijven de gasten hier zo lang omdat de camping een echt familiegevoel heeft. Mary: “Het is hier erg gemoedelijk. Iedereen helpt elkaar. Ons ken ons. De camping is een dorp in het dorp.”

Een groot feest zit er niet in, maar de trouwe bezoekers willen het jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. De jubileumdag 8 juli krijgt een feestelijk tintje.

Foto: Jurgen Schoolderman

Redactie: Dit weekend bereikte ons het bericht dat Chris Schoolderman is overleden. In overleg met de familie hebben wij besloten het artikel toch te plaatsen. Wij wensen de familie veel sterkte.