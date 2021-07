Extra rijksbijdrage geeft lucht in Rhedens huishoudboekje

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden ontvangt in 2021, 2022 en 2023 extra geld van het Rijk. Dit verbetert de financiële situatie op korte termijn, maar geeft nog geen duidelijkheid over de jaren 2024 en daarna. Het college verwacht nog extra middelen van het Rijk om tot een positief financieel meerjarenperspectief te komen, maar houdt voorlopig de hand op de knip.

Dat is te lezen in de Kadernota 2022 waarover de gemeenteraad van Rheden op 6 juli vergadert. De Kadernota 2022 stelt de uitgangspunten en financiële kaders in opmaat naar de Begroting 2022-2025. “Met de verhoging van de Algemene Uitkering van het Rijk voor 2021 tot en met 2023 wordt het financieel perspectief voor de gemeente rooskleuriger”, aldus wethouder financiën Dorus Klomberg.

Hoewel de extra bijdrage niet toereikend is om de tekorten te dekken die mede zijn ontstaan op het gebied van Jeugdzorg, verwacht het college binnenkort ook in die hoek nog een meevaller. Het Rijk heeft begin juni besloten nog eens 1,3 miljard euro beschikbaar te stellen aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. “Vanuit het Rijk volgt nog compensatie voor de extra taken die we overgedragen hebben gekregen. Dit gaat ons helpen om de tekorten voor Jeugdzorg te dempen”, aldus Klomberg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen euro voor dat jaar. Tegelijk committeren gemeenten en het Rijk zich nu al aan het maken van afspraken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt. “We verwachten hier bij het aanbieden van de begroting 2022-2025 meer duidelijkheid over te hebben en een sluitende meerjarenbegroting aan te kunnen bieden.”

Het college verwacht dat het financieel perspectief met de toekenning van de jeugdgelden verbetert en neemt op dit moment dan ook geen verdere maatregelen om te bezuinigen. Aan de andere kant wordt de hand op de knip gehouden, er blijft beperkte financiële ruimte en daarom bevat de Kadernota 2022 alleen strikt noodzakelijke nieuwe initiatieven.