Exposities in Dorpskerk Rheden

RHEDEN – Deze zomer zijn er twee exposities te bewonderen in de Dorpskerk in Rheden. Vanaf zaterdag 31 juli zijn er schilderijen te zien van Marlies Veldt en José Kip-de Stigter. Beide kunstenaressen maken realistisch werk.

Marlies schildert onder de naam MaryLee’s Art en heeft zich gespecialiseerd in het portretteren van mensen. Deze zet ze op het doek met olieverf. Ook illustreert ze op papier met aquarel. José heeft het landschap van de Veluwezoom vastgelegd met olie en acryl. Landschappen en dieren (met name honden) zijn haar specialisaties.

De exposities zijn iedere zaterdag tot en met 11 september te bewonderen. De kerk is dan open van 11.00 uur tot 16.00 uur. Marlies en José zullen op zaterdag 7 augustus van 11 uur tot 13.30 uur in de kerk aanwezig zijn.

www.dorpskerkrheden.nl