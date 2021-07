Expositie ‘Woord en beeld in de boomgaard’ feestelijk geopend

BRUMMEN – Wethouder Cathy Sjerps opende zondag 4 juli de expositie ‘Woord en beeld in de boomgaard’ geopend op het erf van werk- en zorgboerderij Cortenoever aan de Piepenbeltweg 27 in Brummen. De expositie is samengesteld in het kader van de IJsselbiënnale 2021, met het thema Tij, Tijd en Tijdelijkheid en omvat natuurkunstfoto’s, gekoppeld aan vijf bij de foto’s geschreven zeer korte verhalen. Daarnaast kunnen bezoekers in het weiland op zoek naar de flessenpost van ‘Drijvende woorden’. Fotograaf Sharon Elvin vertelde tijdens de opening over haar inspiratie en Elly van Agtmaal presenteerde het flessenpost-project. De tentoonstelling is de hele zomer te zien, tot 18 september. Bezoekers wordt verzocht te voet of per fiets te komen, er is nagenoeg geen parkeergelegenheid. De expositie is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Foto: Han Uenk