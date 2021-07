Expositie Fred van den Broek in Drempt

DREMPT – In de Dobbe, de binnenruimte bij Wijnboerderij ‘t Heekenbroek in Drempt, exposeert Fred van den Broek uit Laag-Keppel tot 16 augustus zijn olieverfschilderijen. Fred tekent en schildert al vanaf zijn jeugd, die hij doorbracht in Zutphen. Via diverse technieken richt hij zich nu voornamelijk op olieverf.

Na 20 jaar in Laag-Keppel te hebben gewoond vertrok Fred in 2008 met zijn gezin naar Bonaire. Daar heeft hij het schilderen actief opgepakt.

Na terugkeer in 2017 in Laag-Keppel laat hij zich weer inspireren door de omgeving van de Achterhoek, vooral oude gebouwen en rivierlandschappen.

De expositie bestaat onder andere uit schilderijen van de historische binnenstad van Zutphen en schilderijen rondom de IJssel. De expositie is op woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur te bezoeken.De wijnboerderij is te vinden aan de Tellingstraat 7 in Drempt.

www.heekenbroek.nl