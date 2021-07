Expositie bij Galerie de Bisschop

HUMMELO – Diverse kunstenaars exposeren deze zomer hun werk in galerie De Bisschop aan de Broekstraat 13 in Hummelo. Mariëtte Schouten toont bronzen dieren in een vrije realistische stijl. De Friese schilders Jan Jansma, Greetje Feenstra en Hiske Wiersma exposeren hun schilderijen, evenals de uit Bussum afkomstige kunstenares Laura Wijsman. De expositie is te zien tot en met november en te bezoeken op vrijdag en zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Daarnaast is een bezoek op afspraak mogelijk.

www.galeriedebisschop.nl