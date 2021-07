Exposite in Huis te Eerbeek geopend

EERBEEK – Vrijdag 16 juli werd de expositie ‘Landschappen en Bastions’ in Huis te Eerbeek officieel geopend door burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. De expositie was het idee van Ineke van Elk, die vond dat het mooie pand het prachtige decor kon zijn voor culturele activiteiten. Samen met Geke Luca en Henk Steinvoort zette ze verschillende culturele activiteiten op het programma, waarvan de expositie de eerste is. Binnen mum van tijd toverden Ineke en Geke de sobere inrichting van Huis ter Eerbeek om tot een prachtige expositieruimte, waar kunstenaars Nono Hoekstra, Wim Kreuter en Dolf Dijkstra hun werk vertonen. Op de foto zijn zij in gesprek met burgemeester Van Hedel.

De expositie is tot en met zondag 25 juli elke dag van 11.00 tot 17.00 uur open voor publiek. De enthousiaste gastvrouwen Ineke en Geke zijn die dagen aanwezig om bezoekers de mooie verhalen achter de kunstwerken te vertellen.

Foto: Cynthia Vos