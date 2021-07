Enquête Knooppunt Mantelzorg

BRUMMEN – Knooppunt Mantelzorg Brummen wil graag onderzoeken wat de behoeften en wensen zijn van inwoners met mantelzorgtaken in de gemeente Brummen. Dit met het doel de ondersteuning van het Knooppunt goed te laten aansluiten op de behoefte van deze inwoners. Daarom is onlangs een enquête verstuurd aan mantelzorgers uit de gemeente Brummen, die bekend zijn bij het Knooppunt. Hierin kunnen zij hun wensen, behoefte én tevredenheid over de dienstverlening van het Knooppunt Mantelzorg aangeven. Mantelzorgers die geen enquête hebben ontvangen maar wel hun menig willen geven, kunnen deze alsnog invullen tot 23 juli. Dit kan via de website www.mantelzorgbrummen.nl. Bij het bezoeken van deze pagina verschijnt er een pop-up die de mogelijkheid biedt om de enquête in te vullen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten en wordt anoniem verwerkt. Er worden drie mooie bossen bloemen verloot onder de inzenders.