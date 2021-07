Eerste piketpaaltje voor extra klaslokaal St. Pancratius de grond in

BRUMMEN – Donderdag 20 juli is de bouw van een extra klaslokaal voor basisschool St. Pancratius in Brummen van start gegaan. Onderwijswethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen sloeg, samen met leerlingen Célina van den Brink en Tessa Woelders, het eerste piketpaaltje in de grond. Na de zomervakantie hebben de leerlingen meer ruimte tot hun beschikking.

Door de uitbreiding ontstaat er ruimte voor een extra klaslokaal, twee spreek-/werkkamers en extra toiletten. Per Theeuwes, directeur St. Pancratius legt uit waarom de uitbreiding nodig is: “Deze ruimte hebben we echt nodig om op één locatie les te kunnen geven aan onze acht groepen.” Door de bouw van het extra klaslokaal komt er een echte functionele ruimte bij ter vervanging van de ruimte op zolder. De zolder is echt te krap om te volstaan als klaslokaal en in de zomerperiode is het te warm. Dit wordt een multifunctionele werkruimte annex bibliotheek voor de leerlingen van de bovenbouw. “Dit sluit mooi aan bij de inzet vanuit het gemeentelijke onderwijsachterstanden-beleid, waarin we als gemeente geïnvesteerd hebben om op elke school een schoolbibliotheek gerealiseerd te krijgen,” vult wethouder Timmer aan.

De uitbreiding is een ontwerp van Hoornenborg Architectuur & Projectmanagement uit Brummen. De uitbreiding komt tegen de rechter zijgevel van het schoolgebouw en voor de bouw worden dezelfde kleur bakstenen en materialen gebruikt. Zo blijft de Pancratiusschool ook met de aanbouw mooi passen in het straatbeeld aan de Oude Eerbeekseweg.

Per Theeuwes heeft nog meer plannen: “Als de bouw van de extra ruimte klaar is, kunnen we verder met de aanleg van ons groene schoolplein. Het is de bedoeling dat kinderen hier straks naar hartenlust kunnen bewegen. Bewegend leren is één van de pijlers van ons onderwijs. We dragen trots het vignet Gezonde School en we besteden hier dan ook veel aandacht aan.” Stichting Sportkompas is hierin een belangrijke partner voor de school. Ook wordt het plein ingezet voor spelend en onderzoekend leren en komen er een moestuin en een buitenlokaal bij.