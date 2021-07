Eerste exemplaar Ochtendpost uitgereikt aan wethouder

BRUMMEN – Dinsdag 6 juni heeft Mirjam Wijers, directeur van de Bibliotheek Brummen|Voorst, een exemplaar van de Ochtenpost uitgereikt aan wethouder Ingrid Timmer. In dit naslag werk vertellen 28 inwoners uit de gemeenten Brummen en Voorst over de periode van de coronalockdown.

Vanaf maart 2020 deed het coronavirus zijn intrede in Nederland. Iedereen was genoodzaakt wekenlang in en om het huis te leven. Dat had een enorme impact op de economie, vrijheid en het dagelijkse leven. Tijdens deze periode is Sylvia van de Bibliotheek Brummen|Voorst inwoners uit de omgeving van Brummen en Twello gaan interviewen om te horen hoe zij zich staande hielden in deze tijd. Deze interviews zijn nu gebundeld in een handzaam magazine, genaamd Ochtendpost. Wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen had de eer om het eerste gedrukte exemplaar in ontvangst te nemen in het gemeentehuis in Brummen.