Een Stief Kwartiertje: Natuurvolk

Over natuurvolken zeiden we altijd dat ze onderontwikkeld waren en om ze in de vaart der zogenaamde geciviliseerde volkeren te laten opstomen, stuurden we er zendelingen en missionarissen naartoe en vervolgens ambtenaren en hulpverleners die – geheel passend – ontwikkelingshulp boden. De zendelingen en missionarissen namen hun bijbel mee met hun eigen God, want die natuurgoden aldaar waren ongeloofwaardig. Ambtenaren en hulpverleners namen geld en goederen mee, want ze vonden kralen weliswaar mooi, maar niet als ruilmiddel. Of het resultaat van al die inspanningen ontwikkeling genoemd mag worden, wordt nog steeds betwist.

Wij leven niet meer met de natuur, we strijden ermee. Al eeuwen trachten we de natuur zodanig naar onze hand te zetten dat die doet wat we van haar verwachten. We noemen het natuurbeheer, maar in feite is het natuurbeheersing. Zo hebben we van onze rivieren kanalen gemaakt, maar aangezien we regen en sneeuwval niet in de hand hebben dan ook het waterpeil niet. Dat geeft de natuur steeds de kans de strijd aan te gaan en in 1993 en 1995 namen de rivieren wraak door buiten hun oevers te treden. Sindsdien werken we aan een compromis. Er is meer ruimte voor het water, al bepalen wij nog steeds de grens, althans dat veronderstellen we.

De strijd gaat door, ook op de Veluwe. De afgelopen zomers werden gekenmerkt door grote droogte en dat heeft geleid tot plannen om het water op de Veluwe voortaan vast te houden. Het gesprek daarover stokt nu even, want door de grote golf die Limburg overspoeld heeft, is nu weer even de vraag hoe we dat water zo snel mogelijk wegkrijgen. Op het moment dat u dit leest, is het water alweer gezakt en zullen de gesprekken voornamelijk gaan over wiens schuld het is dat dit toch weer kon gebeuren, met uiteraard als vervolgvraag: wie dat gaat betalen? Een tijdje geleden werd nog het plan geopperd om het overvloedige water van de IJssel naar de Veluwe te brengen, maar om vervuild water naar het zuivere grondwater in de kleischotten in de heuvels te brengen gaat menigeen te ver.

Het klimaat verandert dankzij ons, al lopen er nog steeds te veel klimaatontkenners rond. Zoals we de afgelopen week al vanuit Brussel vernamen, moeten er drastische maatregelen worden genomen om de gevolgen van het opwarmen van de aarde met haar periodieke grote droogte, gevolgd door vloedgolven, binnen de perken te houden. De strijd gaat dus door, zoals ons we in de afgelopen week in Limburg, Luik en de Eiffel gezien hebben. De keerzijde is dat de ellende aldaar bij ons het zondagmiddagtoerisme op gang bracht, want de IJssel is tijdelijk een Veluwezooms binnenmeer.

We kunnen veel leren van natuurvolken. Die nemen van de natuur wat ze nodig hebben, over het algemeen niet meer dan dat. De natuur is de buurman waarmee respectvol wil samenleven. De veronderstelling dat de natuur de mens minder nodig heeft dan andersom is inmiddels achterhaald. De natuur is nagenoeg volledig afhankelijk van ons, al blijft ze strijden voor onafhankelijkheid en komt ze nu en in de nabije toekomst regelmatig met zwaar geschut. We zouden de natuur en het water als bondgenoten moeten zien en de arrogantie overboord gooien dat we altijd moeten winnen. We zouden meer met de natuur moeten samenleven, zoals de natuurvolken dat deden en voor zover ze nog bestaan dat nog doen. Het is feitelijk onmogelijk in de huidige tijd, want om de balans met de natuur te herstellen, hebben we heel veel ontwikkelingshulp nodig.

Desiderius Antidotum