Een Stief Kwartiertje: Gemeente Veluwzoom

Een aantal jaren geleden was Ronald Plasterk van de PvdA minister van Binnenlandse Zaken en om zijn naam van eeuwigheidswaarde te voorzien bedacht hij dat het verstandig was dat gemeenten minimaal 100.000 inwoners hebben om fatsoenlijk op lange termijn te overleven. Fatsoenlijk betekent zoiets als organisatorisch en financieel behoorlijk functionerend. Ronald reisde daarvoor het hele land af om uiteindelijk gedesillusioneerd terug te keren naar Den Haag om vervolgens geheel naar wens van gemeentelijk Nederland voor eeuwig in de anonimiteit te verdwijnen. Edoch, Ronald leeft voort, weliswaar niet op grond van zijn ideeën, maar de financiële problemen van gemeenten en hun worstelende organisaties met de samenleving, zorgen ervoor dat buurgemeenten elkaar harder nodig hebben dan ze willen toegeven en is verdergaande samenwerking, wellicht fusies, niet langer meer een besmet gespreksonderwerp. Het sluipt de achterkamertjes uit.

Zo gaan we op weg naar de gemeente Veluwezoom. Brummen heeft inmiddels de eerste stap gezet door een deel van Laag-Soeren aan Rheden te verkopen voor een schappelijk prijsje, waardoor er een klein gaatje in de begroting is gedicht, maar desondanks denkt de gemeenteraad dat de verkoop het begin van het einde is.

Rozendaal krijgt om de paar jaar aanvallen op haar grondgebied te verduren, waarna de stellingen worden betrokken achter de kantelen van het kasteel en elke gemeente die de paleistuin maar neigt te benaderen kan de volle laag krijgen. Een Rozendaalse volle laag schrikt overigens niemand af, want de belagers keren met enige regelmaat terug. In Doesburg is onlangs de discussie over haar voortbestaan weer opgelaaid, want er wordt door de gemeente een toekomstvisie opgesteld, waarin door verschillende partijen de soevereiniteit benadrukt wordt ofwel het gesprek daarover afgeknapt, met commotie als resultaat. Op voorhand staat echter vast dat Doesburg geen andere gemeente zal annexeren en het is zelfs de vraag of andere gemeenten Doesburg wel willen hebben, want naast een mooi historisch Hanzestadje krijgt men er ook een historisch begrotingstekort bij. Loenen hoort nog steeds bij Apeldoorn, maar is economisch en historisch verbonden met Eerbeek en zal dus ook in de gemeente Veluwezoom opgenomen moeten worden. Bronckhorst is al heel groot, maar moet de IJssel over springen om aan te haken bij de Veluwezoom; dat gaat ze niet doen. Rheden is in de afgelopen jaren financieel van de Veluweflank afgegleden en het IJsselwater staat aan de gemeentelijke lippen. Reddingvesten zijn in bestelling.

Alle gemeenten hebben zich de afgelopen jaren door Den Haag op het gebied van het sociaal domein in het pak laten naaien; ze zouden het met minder geld wel redden. Inwoners betalen nu de rekening middels hogere ozb ofwel bezuinigingen. Kortom, er moet wat gebeuren om het tij te keren.

Bij het vertrek van Ronald is ook de eis van minimaal 100.000 inwoners per gemeente van tafel gegaan. Sindsdien is hier en daar wat gesteggeld over fusies met als grootste gemene deler dat iedere gemeente het liefst zelfstandig wil blijven. Het behoud van identiteit is een belangrijk aspect waar de hedendaagse mens zich druk over maakt, dus dat argument gaat een rol spelen, net als de hernieuwde bewustwording van de eigen cultuur. Samenwerking wordt echter vaak genoemd als dé oplossing, want niemand is tegen samenwerking en de soevereiniteit wordt overeind gehouden. Samenwerking vereist echter daadkracht, niet alleen intentieverklaringen. Praten over fusies of samenwerking is voorsorteren op de toekomst; als in het verkeer ritsen helpt, dan wellicht ook bij gemeentelijke organisaties. U leest het goed: ritsen, niet ritselen.

Desiderius Antidotum