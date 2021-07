Een onverwacht bloemetje voor de deur

RHEDEN – Wie wordt er nou niet blij van een bloemetje? Met die gedachte gaven Sandra Bryson en Miranda Molenaar donderdag 8 juli het startschot voor een project waarin tien vazen met bloemen de hoofdrol spelen. Ze gaven de vazen weg met het idee dat de ontvangers ze na een poosje met verse bloemen doorgeven. Zo worden veel mensen verrast met een mooie bos bloemen.

Sandra en Miranda runnen samen een onderneming in de evenementenbranche, maar hebben op het moment natuurlijk weinig klussen. Om in deze rare tijd toch iets leuks te kunnen doen, bedachten zij een project met doorgeefvazen. “We hebben bij 2Switch in Dieren tien mooie glazen vazen gekregen en de bloemisten van Petite Fleur in Rheden hebben deze met mooie bloemen gevuld”, vertelt Sandra. De vazen heeft zij met Miranda vervolgens langsgebracht op verschillende adressen in de gemeente Rheden. “We hadden vooraf gevraagd wie er nou echt een bloemetje verdient, dus een aantal adressen hadden we vooraf gepland. Maar we hebben ook wat vazen op willekeurige adressen afgegeven. Er kwamen donderdagavond mensen thuis bij een mooie vaas met bloemen voor de deur en hopelijk een glimlach op hun gezicht.”

Willemijn Jansen uit Rheden was één van de ontvangers van een vaas en compleet verrast. Na de eerste verbazing was zij direct enthousiast, zeker toen zij het idee achter het project hoorde. “Het is namelijk de bedoeling dat de ontvanger de vaas weer doorgeeft als de bloemen zijn uitgebloeid. Vul hem met nieuwe bloemen – uit de winkel, uit eigen tuin of zelfgemaakt, het maakt niet uit – en geef hem daarna door. Aan een bekende of bij een willekeurige voordeur”, legt Sandra uit. “Zo krijgen hopelijk heel veel mensen de komende tijd een mooie bos bloemen thuis. En wie houdt daar nou niet van?” Willemijn doet in ieder geval mee en belooft de vaas door te geven.

Sandra en Miranda sturen hun vazen de wereld in, maar hopen nog eens iets van ze te horen. “We zouden het leuk vinden als ontvangers een berichtje achterlaten op Facebook of Instagram van ons bedrijf Tante Pollewop Events. Hoe leuk zou het zijn als over drie maanden nog eens ergens een vaas opduikt!”