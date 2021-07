Echtpaar Schotpoort 60 jaar getrouwd

EERBEEK – Een jaartje later dan gepland, maar op vrijdag 9 juli vierden Marten Schotpoort en Hendrina Schotpoort – Gierman (beiden 81) dan alsnog hun 60-jarig huwelijk. Burgemeester Alex van Hedel kwam op deze dag, die dus eigenlijk al hun 61e trouwdag is, op visite.

Ze leerden elkaar kennen op de dansvloer van de Heideroos en Marten kon er best wel wat van, vertelt mevrouw Schotpoort. “We konden samen goed dansen”, vertelt ze. En dat het ook buiten de dansvloer wel klikt, blijkt snel. Het stel stapt op 9 juli 1960 in het huwelijksbootje. Ze trouwen op het gemeentehuis in Brummen, voor de kerk in Eerbeek en het feest wordt, hoe kan het ook anders, gegeven bij de Heideroos.

Het huwelijk wordt al snel bekroond met drie kinderen. Inmiddels is de familie zelfs uitgebreid met vijf kleinkinderen en een achterkleinkind, de tweede is zelfs op komst. En het mooie is: ze wonen allemaal nog in Eerbeek of anders vlakbij. Zelf woonde het echtpaar ruim 57 jaar aan de Poelkampstraat.

Het echtpaar Schotpoort is niet van het stilzitten. Nooit geweest ook. Meneer Schotpoort werkte vanaf zijn 14e aan de papiermachine bij De Hoop. Zijn vrouw zorgde voor de kinderen. Daarnaast waren ze ruim 25 jaar actief bij de korfbalvereniging waar de kinderen speelden. “Dat was een mooie tijd”, vertelt mevrouw Schotpoort. “We draaiden mee in de bardiensten en dat was heel gezellig.” Meneer Schotpoort vult aan: “We hielpen ook met oliebollen bakken, poetsten schoenen voor geld, kleren wassen van de teams.”

En nog steeds blijven de twee actief. Meneer Schotpoort heeft nog steeds een volkstuintje waar hij veel verschillende groenten verbouwt. “Ik heb er elk jaar de vriezer mee vol”, vertelt hij. “Tuinieren is een grote hobby. Ik had graag hovenier willen worden, maar als kind in een gezin van tien was het werken zodra je van school kwam.”

Meneer Schotpoort is penningmeester van de Vereniging Ouderenbelang Eerbeek, waar zijn vrouw ook graag naartoe gaat. Samen zijn ze lid van de sjoelclub en mevrouw Schotpoort gaat nog graag een kaartje leggen bij de Eerbeekse Boys – wanneer dat weer kan.

Aals het even kan gaat het paar twee keer per jaar met de bus op reis. Ze vormen een reislustig stel, dat al veel van de wereld heeft gezien. Zo gingen ze al vaker naar Australië, op bezoek bij de zus van mevrouw Schotpoort. “Toen ze met de boot vertrok, dachten we dat we haar nooit meer zouden zien. Maar nu zijn we al vijf keer daar op bezoek geweest.” Nu verre reizen er even niet inzitten, maken ze graag dagtochtjes met de auto. Een ritje naar de bollenstreek, kersen halen in de Betuwe of gewoon even op een bankje zitten aan de IJssel. Maar waar ze ook naartoe gaan en hoe zeer ze daar ook van genieten, het is altijd weer goed thuiskomen voor deze geboren en getogen Eerbekenaren. “Ik blijf Eerbeek trouw”, zegt mevrouw Schotpoort trots.