DWV zwemt tegen kanker

DOESBURG – De Doesburgse Watersport Vereniging DWV neemt op zondag 12 september deel aan Swim to Fight Cancer in het Stroombroek in Braamt. Bij dit grootschalige zwemevenement proberen de deelnemers zoveel mogelijk donaties op te halen voor kankeronderzoek en kankerbestrijding. Informatie hierover is te vinden op www.fightcancer.nl. DWV neemt deel als groep genaamd DWV Doesburg. Sponsoring en deelname aan dit evenement stellen de deelnemers zeer op prijs. Informatie hierover is te krijgen bij Paul Hamer tel. 06-53543129.