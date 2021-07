BRUMMEN – Op woensdag 21 juli rond 16.45 uur is de politie naar aanleiding van een melding een kijkje gaan nemen bij het station in Brummen, waar een dronken man op het spoor lag. Het bleek dat deze man uit Litouwen die ochtend door de politie in Arnhem was vrijgelaten. Hij had zich daarna een stuk in zijn kraag gedronken en was op station Brummen terechtgekomen. Hij was vermoedelijk van het perron gevallen en naast de rails in een foetushouding in slaap gevallen, met de spoorrails als rugsteun. Ondertussen was een intercity uit Zutphen met 130 kilometer per uur langsgeraasd. Als deze man daar wakker van was geworden, had hij dit avontuur waarschijnlijk niet na kunnen vertellen. De man is aangehouden en er is proces verbaal tegen hem opgemaakt.