Dorpskerk Rheden open

RHEDEN – Tijdens de zomermaanden is de Dorpskerk in Rheden elke zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur weer open voor het publiek. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen in de monumentale kerk en te genieten van de sfeer. Tijdens de openstelling zullen twee Rhedens kunstenaars hun werk exposeren. Ook zal er van tijd tot tijd orgelmuziek klinken. Er zijn gastvrouwen/-heren aanwezig om de bezoekers welkom te heten en informatie te geven. De laatste openstelling is op zaterdag 11 september.