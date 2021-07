Doesburgse raad stelt RES 1.0 vast, maar heeft aandachtspunten

DOESBURG – De RES 1.0 voor de regio Arnhem-Nijmegen is onlangs vastgesteld. Hierin geven de gemeenten in de regio, waaronder Doesburg, Rheden en Rozendaal, aan hoe zij kunnen bijdragen aan het overstappen op nieuwe, duurzame energiebronnen. De gemeenteraad van Doesburg ging eind mei al akkoord, maar heeft wel aandachtspunten meegegeven voor versie 2.0.

Regio Arnhem Nijmegen wil in 2050 alle energie die wordt gebruikt duurzaam opwekken. In 2030 moet daarvoor de eerste grote stap zijn gezet, dan moet 55 procent duurzaam zijn. De gemeenten willen dit vooral aanpakken door energie te besparen en zoveel mogelijk geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen. Dit is echter niet genoeg. De schatting is dat daarmee 0,49 TWh kan worden opgewekt, terwijl er veel meer elektriciteit nodig is. De ambitie is om in de regio 1,62 TWh schone energie op te wekken, waarvan 30 procent via zonnepanelen op grote daken en de overige 70 procent via windturbines en zonnepanelen op overige locaties. In de RES 1.0 staat beschreven waar dat in de regio zou kunnen.

De RES 1.0 bevat ook een set ‘ruimtelijk afspraken’. Deze afspraken helpen te voorkomen dat windturbines en zonnevelden als confetti door het landschap verspreid worden. Ze zijn ook bedoeld voor het behoud van natuur en het beperken van overlast voor inwoners.

“Doesburg wil graag bijdragen aan duurzame energiemogelijkheden waar dat kan, maar wel met oog voor het landschap, de omgeving en de signalen van omwonenden”, zegt wethouder Peter Bollen. “Daarom stellen wij momenteel samen met bewoners en belanghebbenden lokale regels (afwegingskader) op voor duurzame energie in Doesburg. Dit doen we bewust voordat we in gesprek gaan met mogelijke initiatiefnemers. Duidelijkheid voor de omgeving en voor de aanvrager vind ik erg belangrijk”, aldus wethouder Peter Bollen.

Aandachtspunten

De gemeenteraad van Doesburg heeft de RES-organisatie een aantal aandachtspunten meegegeven met het oog op het vervolg richting versie 2.0 de komende jaren. Alle partijen hebben hun zorgen geuit op het gebied van draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid en de raadsleden missen nog een visie op de opslag van energie en een visie op waterstof. Hiervoor wordt aandacht gevraagd in de aanloop naar versie RES 2.0. Verder is het verzoek gedaan om naar innovaties te kijken voor versie 2.0, zoals het onderzoek dat momenteel loopt naar windmolens zonder wieken.

Over twee jaar volgt de RES 2.0. Nieuwe kennis, inzicht en technieken krijgen daarin een plek. Elke nieuwe versie wordt ook een stap concreter. In de RES 1.0 staan alleen nog globale zoekgebieden op de kaarten, waar windturbines en zonnevelden zouden kunnen komen. De plannen spitsen zich later toe van zoekgebieden naar locaties en vervolgens naar projecten.

De RES 1.0 is terug te vinden op www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/res1-0/publieksversie