Doesburg wil 200 laadpalen in 2030

DOESBURG – In 2030 moeten er in Doesburg ruim 200 publieke laadpunten zijn voor elektrische fietsen en auto’s. Dat staat in de visie op laadstructuur in de openbare ruimte voor Doesburg, waar de gemeenteraad van Doesburg mee is ingestemd.

Met de uitbreiding van laadpunten komt de gemeente tegemoet aan de vraag naar meer laadmogelijkheden van inwoners en toeristen, maar voldoet de gemeente ook aan de nationale uitgangspunten, zoals de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) behorende bij het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES). Momenteel zijn er acht laadpunten in gemeente Doesburg. De behoefte aan laadpunten voor elektrisch vervoer, zoals personenauto’s en fietsen, neemt steeds meer toe.

Wethouder Peter Bollen is blij met dit voornemen voor het plaatsen van meer laadpalen. “Het past bij de duurzaamheidsdoelen van Duurzaam Doesburg. Het stelt ons in staat om aan te sluiten bij de behoefte aan meer laadpalen voor elektrisch vervoer door zowel inwoners, ondernemers als recreanten. En de visie zorgt er ook voor dat we oog blijven houden voor de beeldkwaliteit van onze Hanzestad. Bij de uitvoering gaan we inwoners, ondernemers en belanghebbenden goed informeren en raadplegen.”

Met het instemmen van de laadvisie geeft de gemeenteraad groen licht om deel te nemen aan de concessie ‘publieke laadinfrastructuur’ van de Provincies Gelderland en Overijssel. Dit betekent dat zij samen met beide provincies en andere Gelderse en Overijsselse gemeenten gezamenlijk laadpalen gaan inkopen bij een marktpartij. Dat is financieel en organisatorisch gunstig voor gemeente Doesburg. De verwachting is dat dit afgerond is in april 2022 en dat de Doesburgers vanaf dat moment een publieke laadpaal kunnen aanvragen.