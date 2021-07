Doesburg Vertelt op zoek naar materiaal over Ubbink

DOESBURG – Doesburg Vertelt houdt zich bezig met de geschiedenis van Gieterij Doesburg, het bedrijf dat werd opgericht door Barend Ubbink en dit jaar 125 jaar bestaat. Het huidige Ubbink is uit dat bedrijf voortgekomen.

Een bekend product van Doesburg Ubbink Plastics is deze zogenaamde Vierjaargetijdenstoel met hocker, die eind 1979 op de markt werd gebracht. In de eerste helft van de jaren tachtig werd de stoel gecompleteerd tot een volledig tuinameublement. In de productontwikkeling werd destijds tonnen geïnvesteerd. De ontwerptekeningen van Joop Istha van ontwerpbureau Istha Industrial Design in Nieuwegein bestaan nog en zijn ondergebracht in het overheidsarchief van het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven. Daar bevinden zich 200 ontwerptekeningen voor de Vierjaargetijdenstoel en de hocker. De stoel was destijds een bekend model, verkrijgbaar in wit, bruin of ivoor, en kostte 325 gulden. Voor die tijd een flink bedrag.

Ongetwijfeld zijn er in veel huizen in Doesburg en omgeving nog producten of afbeeldingen van soortgelijke of andere Ubbinkproducten te vinden. Doesburg Vertelt wil proberen die als verzameling bij elkaar te brengen in zoiets als een virtueel museum. “Heeft u nog iets van Ubbink in huis (fysiek of op foto) maak dan een foto en stuur die naar info@hethuisdoesburg.nl. Liefst met een korte toelichting of het verhaal dat erbij hoort. Wie weet kunnen we er samen een mooie virtuele tentoonstelling van maken!”, aldus de mensen van Doesburg Vertelt.

Foto: Martin Beijer