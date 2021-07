Doesburg bekijken met gidsen van VVV

DOESBURG – Bij VVV Doesburg is komende zomer weer van alles te doen. Zo zijn op meerdere momenten in de week interessante standswandelingen te volgen langs de mooiste plekjes van de binnenstad. Wie Doesburg eens van boven wil bewonderen, kan onder begeleiding van een gids de Martinitoren op. Zo snel mogelijk gaan ook de sloepvaarten en ritten met de huifkar weer van start en het is de bedoeling om later deze zomer rondleidingen te gaan verzorgen bij de vispassage.

Omdat het onzekere tijden blijven, is het verstandig om de website bezoek-doesburg.nl in de gaten te houden. In de agenda staan alle activiteiten, data en starttijden vermeld. Reserveren voor de activiteiten kan bij het VVV, zowel online als in de winkel aan de Gasthuisstraat.

www.bezoek-doesburg.nl