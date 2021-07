Dit weekend kermis in Rheden

RHEDEN – Komend weekend is er weer kermis in Rheden. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 juli en op zondag 1 augustus staan er weer spectaculaire attracties opgesteld op het Mr. B. van Leeuwenplein. Er is van alles te doen voor alle leeftijden, vanaf de allerkleinsten tot volwassenen. Variërend van de draaimolen, vliegtuigmolen en trampoline tot aan de ghostrider. Natuurlijk staan er ook de traditionele kermisspellen, zoals de grijpkranen, muntenschuivers, eendjes vissen en touwtje trekken. Voor de lekkere trek zijn er onder andere een oliebollenkraam, snoepkraam en suikerspinkraam.

De kermis is geopend op vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 23.00 uur en zondag van 13.00 tot 20.00 uur.