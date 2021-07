Digitaal Café in Doesburg

DOESBURG – Vrijwilligers van Caleidoz bieden in het Digitaal Café ondersteuning in het omgaan met computer, laptop, tablet of smartphone. Denk aan hulp bij het internet verkennen, e-mailen, skypen, een spelletje doen of een wenskaart maken. Dit gaat in ieders eigen tempo. Deelname kost 1,50 euro per keer. Er wordt gewerkt op afspraak, elke maandag- en woensdagmiddag en vrijdagochtend. Een afspraak maken kan bij de receptie van de Linie, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur, tel. 0313-820030.