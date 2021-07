Digiplay: hologram maken

DIEREN/VELP – In juli kunnen kinderen bij Bibliotheek Veluwezoom ontdekken hoe zij zelf een hologram kunnen maken en dat is makkelijker dan je denkt. De kinderen maken een soort doorzichtige piramide, waarmee ze beelden van een smartphone of tablet projecteren. Door weerkaatsing van licht op het doorzichtige oppervlak ontstaat een hologram.

Zelf een hologram maken is onderdeel van een serie middagen voor kinderen, onder de noemer Digiplay, waarin ze kennismaken met nieuwe media en nieuwe technieken door er zélf mee te gaan spelen en aan de slag te gaan. Elke keer is er een ander onderwerp, zoals een spel ontwerpen met virtual reality, een robot programmeren, een filmpje maken met greenscreen of zelf een app bouwen. Hiermee worden kinderen uitgedaagd vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst, zoals creatief denken, problemen oplossen, samenwerken, computional thinking en informatie vinden en verwerken. In plaats van consumeren gaan ze produceren.

Deze Digiplay-middag rondom hologrammen is op maandag 12 juli van 15.30 tot 17.00 uur in de bibliotheek in Dieren en op dinsdag 13 juli van 15.30 tot 17.00 uur in de bibliotheek in Velp. Deelname kost 2,50 euro per keer. Aanmelden kan via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda, hier is ook meer informatie te vinden.