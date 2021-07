Dierens Mannenkoor huldigt jubilarissen

DIEREN – Op maandag 12 juli, de dag waarop eigenlijk de laatste repetitie zou zijn, heeft het Dierens Mannenkoor vijf jubilarissen in het zonnetje gezet. Tijdens een gezellige slotavond, waarop er helaas niet gezongen mocht worden, kon voorzitter Adri Schellevis onder luid applaus vijf leden de erespeld opspelden. Martin Pelgrim en Theo Maresch zijn beiden al 50 jaar lid. David Kottelaar, Bart van de Pol en Willem Hillebrink kregen de speld van 12,5 jaar zangplezier.

Helaas moest het Dierens Mannenkoor in de afgelopen periode door ziekte of overlijden afscheid nemen van een aantal leden, maar het tekent de goede sfeer dat de overige zangers nog steeds enthousiast zijn om weer te starten met de repetities. Het bestuur neemt regelmatig telefonisch contact op met de leden om belangstelling te tonen en om van iedere zanger te horen dat hij weer dolgraag wil beginnen.

Op 6 september om 19.45 uur hoopt het koor z’n eerste repetitie te houden in de Ontmoetingskerk in Dieren. Het koor heeft vernomen dat diverse andere koren in de omgeving heeft moeten besluiten hun activiteiten te beëindigen. Zangers die belangstelling hebben voor het Dierens Mannenkoor kunnen op 6 september de sfeer komen proeven. De mannen van het koor heten nieuwe zangers van harte welkom en met hulp van bevlogen dirigent Ronald Brons en pianiste Ingrid de Vries zullen zij zich het repertoire snel eigen maken.