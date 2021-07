Diamond painting in Klarenbeek

KLARENBEEK – Op woensdag 28 juli wordt tijdens de koffieochtend in het MFC in Klarenbeek gewerkt aan een nieuwe activiteit: diamond painting. Dit is een soort schilderen op nummer met kleine diamantsteentjes. Er worden met een speciale pen kleine steentjes geplakt op een voorbedrukt canvas. Het is een makkelijke techniek, die snel te leren is.

In het MFC is elke woensdagochtend vanaf 10.00 uur een koffieochtend. Daarnaast wordt er vanaf 10.30 uur jeu de boules gespeeld. Elke eerste en derde woensdag van de maand wordt er vanaf 9.30 uur gewandeld. Woensdag 28 juli staat de koffieochtend dus in het teken van diamond painting, op 4 augustus worden er puzzels geruild en op 11 augustus spelletjes gedaan. Op 18 augustus worden handmassages verzorgd, op 1 september weer spelletjes gedaan en op 8 september is het repair café geopend. Wie mee wil doen met een activiteit, maar geen vervoer heeft, kan bellen met Helpende Handen, tel. 06-12260021 of mailen naar inloop@mfcklarenbeek.nl.

Foto: Een fraai diamond paintingwerkstuk van B. Bouwmeester