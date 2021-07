DHO Concert at the park

DIEREN – Zondag 18 juli geeft het Dierens Harmonie Orkest een optreden in het Carolinapark in Dieren. Vanaf 14.30 uur brengen zowel leer- als harmonieorkest een gevarieerd programma ten gehore. Bezoekers kunnen plaatsnemen op het terras van de Oranjerie of een eigen stoeltje of kleedje meenemen. De muzikale leiding is in handen van Geert Jan Dijkerman. Bij slecht weer komt het optreden te vervallen. Het concert duurt ongeveer tot 16.00 uur.

www.dhodieren.nl