De vakantie in de regio: De plafondschilderingen van de Ludgerus kerk in Hall

Dat veel mensen dit jaar in Nederland op vakantie gaan of thuis blijven, is voor de redactie van Regiobode een mooie gelegenheid om deze zomer eens op zoek te gaan naar bekende en minder bekende toeristische pareltjes in onze regio. Deze week nemen we een kijkje in de Ludgerus Kerk in Hall

HALL – “Het voelt alsof ik in Rome ben”, roept een van de bezoekers uit. Vol verwondering lopen twee enthousiaste dames de Ludgerus Kerk in Hall binnen. Op een zonnige woensdagochtend staat gids Marjan Westerik al klaar om de bezoekers kennis te laten maken met de typisch laatmiddeleeuwse dorpskerk. De kerk dankt zijn naam aan de rondreizende monnik Ludgerus, die in opdracht van Karel de Grote en de Paus vanuit het Saksische gebied de bevolking van Oost-Nederland bekeerde. In Hall bouwde hij rond 794 op een heidense offerplaats een christelijk bedehuis van hout en stro.

Jelly en Willy uit Voorst maken elke week samen een wandeling en deze ochtend combineerden zij deze met een bezoek aan de kerk. Gids Marjan

heeft vandaag een spiekbriefje meegenomen, omdat het alweer een hele tijd geleden is dat zij een rondleiding kon geven. Maar eenmaal bezig blijkt de informatie nog vers in het geheugen van de Hallse. Aandachtig luisteren de bezoekers naar de vele verhalen die de gids te vertellen heeft. Achter elk klein detail schuilt een groot verhaal. “Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet.”

Verborgen schilderingen

Marjan begint in de voorkant van de kerk, waar nu de ingang zit. “Dit was niet altijd het geval. Vroeger was het oneerbiedig om recht op het altaar de kerk in te komen. Vandaar dat aan de zijkant van de kerk ook deuren zitten.” De blik van de bezoekers wordt al snel naar boven getrokken, naar de uitbundige plafondschilderingen van planten, bloemen en vogels. Ook de vier evangelisten met hun symbolen zijn te zien: de engel, de os, de leeuw en de adelaar. In het koor is een half figuur van Christus afgebeeld oprijzend uit een bloemkelk. Deze schilderingen zaten zo’n 300 jaar verborgen. “Tijdens de reformatie in 1598 verdwenen de schilderingen onder een witte kalklaag. Ze waren de frivool voor protestantse begrippen”, legt Marjan uit. Het uitbundige katholicisme maakte plaats voor sober protestants interieur. “Het altaar verdween uit het koor. Ervoor in de plaats kwam een kansel in het schip, omgeven door in het rond geplaatste banken in theateropstelling. Typisch Gelderse rondbouw.” Tussen 1911 en 1914 kwamen de bijzondere schilderingen weer tevoorschijn bij een grondige renovatie.

Vervolgens neemt Marjan de bezoekers mee naar achterin de kerk, waar het oog valt op de wapenschilden die zijn afgebeeld. “Er zijn vele wapenschilden van adellijke families uit binnen- en buitenland, waaronder die van ons koningshuis”, vervolgt de gids. “Daarvan werd gezegd ‘In Hall begint het verval’, want teveel mensverheerlijking, dat paste niet in deze kerkelijke omgeving.” Links in het koor van de kerk is Ludgerus afgebeeld met mijter en staf. Deze fresco dateert van ongeveer 1395. Sindsdien is hij patroon van de kerk.

Rijke stinkerds

Enthousiast vertelt Marjan over Maria, die achter in de kerk staat afgebeeld. Een bijzondere plek voor de gids. “‘s Avonds is het net alsof ze licht geeft.” Ook achter de vloer van de kerk schuilt een verhaal. Verschillende prominenten liggen hier begraven. “In de tijd van Napoleon werd het verboden om mensen in de kerk te begraven”, vertelt de gids. “Het was onhygiënisch en ging stinken. Daar komt de term ‘rijke stinkerds’ dan ook vandaan.”

De laatste stop van de rondleiding is de doopkamer. Hier liggen oude bijbels en hangt een lijst met alle predikanten die zich aan de Hallse kerk hebben verbonden.

“We hebben weer een hoop geleerd”, blikt Jelly tevreden terug op de rondleiding. De twee dames vervolgen hun wandeling, terwijl nieuwe bezoekers zich al weer aandienen bij de kerk. “Het is erg verschillend”, vertelt Marjan. “Soms staan er om 10.00 uur al mensen voor de deur en de andere keer is het weer wat rustiger. Maar bij mooi weer en in de vakanties weten veel mensen de kerk te vinden.”

Gids Marjan verzorgt al jaren rondleidingen door de kerk. “Elke rondleiding is anders”, vertelt ze “Mijn verhaal is nooit gelijk.” Toen Marjan stopte met werken wilde ze graag bezig blijven en besloot ze zich aan te melden als gids. “Ik vond de kerk ontzettend mooi en wat ik zo mooi vind is dat iedereen in Hall iets met het gebouw is. Los van het pastorale, het monument is van ons allemaal.”

Ludgeruskerk Hall

Dorpsstraat 57, Hall

hallsekerk.nl

Geopend op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, tot en met 15 september. Op sommige woensdagen wordt ook het orgel uit 1866 bespeeld.

Foto: Gids Marjan Westerik (midden) leidt bezoekers Jelly en Willy rond in de Ludgeruskerk in Hall

Foto 2: De Hallse kerk staat bekend om de prachtige plafondschilderingen