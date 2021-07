De Mazzelschuur weer open

LOENEN – Liefhebbers van gezellig snuffelen op een rommelmarkt kunnen op zaterdagmorgen 3 juli weer terecht in De Mazzelschuur aan de Voorsterweg 56 in Loenen. Al enkele jaren mag de organiserende werkgroep van de Protestanse Gemeente Loenen gebruik maken van de voormalige veeschuur van de familie Van Ee. De schuur zit ‘nokvol’ met mooie ingebrachte spullen.

Elke eerste zaterdag van de maand komen de vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur naar de schuur om de spullen te verkopen en in ook ontvangst te nemen. Er is een ruime voorraad boeken, lp’s, cd’s, dvd’s, huishoudelijke spullen, gereedschap, puzzels, woondecoratie en speelgoed. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een emmer mee om de gekochte spullen in te doen, hiermee kan ook het aantal bezoekers in de hand worden gehouden.