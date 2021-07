REGIO – Op 15 september start het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een cursus Achterhoek(s). Deze is bedoeld voor mensen die meer willen weten over de taal, geschiedenis van de taal en de cultuur van de Achterhoek. “Een interessante ‘inburgeringscursus’ voor niet-Achterhoekers, maar ook geboren en getogen streekbewoners leren hun steek door de cursus nog beter kennen”, omschrijft het Erfgoedcentrum. Er zijn zes lessen, met elk een eigen thema en eigen docenten, waaronder bekende namen als Hans Keuper en Willem te Molder. De lesstof is samengevat in een cursusboek. De lessen worden gehouden op woensdagen, van 19.30 tot 21.30 uur in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers aan de IJsselkade 13 in Doetinchem. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@ecal.nu.