Cursisten Bloemstylist behalen certificaten

VELP – Maandag 12 juli mochten vijf cursisten een reeks aan certificaten in ontvangst nemen op het Aeres Training Centre in Velp. Ze volgden de avondcursus Bloemstylist, een vakopleiding voor de bloemenbranche die is erkend vanuit het Flower Education Center van de Vereniging Bloemist Winkeliers. Rina en Sandra behaalden maar liefst 10 certificaten. Anne, Marlou en Jolanda hebben het eerste jaar, module 1 tot en met 5 afgerond en gaan volgend jaar door voor de verdiepende modules. Mariëlle heeft één module rouwwerk behaald, maar was deze avond niet aanwezig.

Tijdens deze feestelijke laatste lesavond van de Groene Stylist zijn de certificaten door teamleider Marieke Kersten uitgereikt. De docenten Hein Otten en Joyce Wagemans zijn supertrots op de creatieve prestaties van hun cursisten. De meeste van de deelnemers zijn ook wat gaan doen met de opleiding. Marlou bijvoorbeeld is docent en geeft op de Praktijkschool Symbion nu ook bloemlessen.