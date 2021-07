Culturele zondagmiddag in Doesburg

DOESBURG – Musea, galerieën,werkplaatsen en andere kunstgerelateerde zaken in Doesburg openen zondag 1 augustus tussen 12.00 en 17.00 uur hun deuren voor de Culture Zondag. Bij de VVV is een folder verkrijgbaar met plattegrond en alle deelnemende adressen. Daar is ook bekend welke deelnemers deze zondag niet meedoen.

Atelier De Benedentuin aan de Nahuyssingel staat in het teken van het moderne kleurrijke stadsgezicht. Niet alleen steden als Deventer en Amsterdam zijn vertegenwoordigd, maar ook Doesburg is te bewonderen. Rob Verhoef kan uitleg geven over zijn atelier aan de Nahuyssingel in relatie tot de historie van de Doesburgse vestingwerken.

Bij glasatelier Jevabo is een prachtige collectie glas te zien van de beroemde Duitse glasblazerij Borowski. Naast abstracte kunst, maken de gebroeders Borowski een studio line: objecten die behalve een kunstzinnige ook een praktische functie hebben, zoals schalen, vazen, kandelaars en tafellampen. Bijzonder zijn ook de fantastische buitenobjecten, met en zonder verlichting.

Het imponerende werk van de plaatselijke kunstenaar Donnie Gerhardus komt goed tot zijn recht op de prachtige hoge muren van het monumentale grand café Het Arsenaal. Hij noemt zich met een knipoog allroundschilder. Dat blijkt wel uit de variatie die de expositie kenmerkt.

Galerie Grietje presenteert tot en met augustus werk rond het thema Ritme-Rust-Regelmaat. Naast ruimtelijke en tweedimensionale creaties van Helmi de Vaan en glascollages van Ellen Schut is er kunstbloemsierkunst van Jannie Beltman te zien.

In de maanden juli en augustus is er onder de titel IJssel Biënnale een kunstroute te volgen langs diverse plaatsen aan deze mooie rivier. Het thema van deze expositie is ‘Tij, Tijd en Tiidelijkheid’. Het Kunstlab in Doesburg heeft in het kader van deze biënnale een kunstzinnige route uitgezet. Vanaf de Turfhaven voert een spoor van vissen naar het centrum van de stad. Wie ze allemaal heeft geteld en het aantal klopt, mag in de winkel van het Kunstlab een aardigheidje uitzoeken.

Wat de Duitse bezetting voor Doesburg en zijn inwoners heeft betekend, wordt duidelijk in de bijzondere expositie die Streekmuseum De Roode Tooren aan deze periode heeft gewijd. Dat gebeurt aan de hand van een aantal thema’s, zoals mobilisatie, bezetting, verzet en verraad en uiteraard de bevrijding op 16 april 1945.

Het Lalique Museum brengt een permanente ode aan de wereldberoemde Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique. Naast de vaste collectie is de tentoonstelling ‘De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten’ te zien. Het doel is Nederlandse kunstenaars uit die tijd met elkaar te vergelijken en de invloed op buitenlandse kunst te tonen. Er is onder meer werk te zien van Van der Leck, Mondriaan, Rietveld, Bauhaus en Gispen. Reservering wordt aanbevolen.

www.culturelezondagdoesburg.nl