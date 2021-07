Culturele Zondag Doesburg gaat door

DOESBURG – Musea, galerieën, werkplaatsen en winkels in Doesburg openen zondag 4 juli hun deuren voor de Culturele Zondag. Volgende de dan geldende coronaregels zijn bezoekers tussen 12.00 en 17.00 uur welkom op tal van adressen in de historische binnenstad.

In grand café Het Arsenaal is het imponerende werk van plaatselijke kunstenaar Donnie Gerhardus te zien. Hij noemt zich met een knipoog allroundschilder. Dat blijkt wel uit de variatie van de expositie. Zo toont hij ‘Het Kanon’, een reusachtig bloemenschilderij van olieverf met siliconenkit. Prominent aanwezig is ook het ‘staatsieportret’ van de Kaus, een markante Doesburger die veel verhalen losmaakt.

Galerie Grietje presenteert tot en met augustus werk rond het thema ‘Ritme -Rust-Regelmaat’. Naast ruimtelijke en tweedimensionale creaties van Helmi de Vaan en glascollages van Ellen Schut is er kunstbloemsierkunst van Jannie Beltman te zien.

In de tuin bij Keramiek Atelier Phoenix is het feest. Hier is een variatie te zien van hofdames, vogelschalen, slakken, mollen en paddenstoelen voor tuin en balkon.

Bij de historische Boekdrukkerij De Arend krijgen bezoekers uitleg over de geschiedenis van het drukken, dat uitsluitend plaatsvindt met oud boekdrukkersmateriaal. Kinderen mogen samen met eigenaar Arie Niks hun naam in loden letters op een onderzettertje drukken.

Wat de Duitse bezetting voor Doesburg en zijn inwoners heeft betekend, wordt duidelijk in de bijzondere expositie die Streekmuseum De Roode Tooren aan deze periode heeft gewijd. Dat gebeurt aan de hand van een aantal thema’s, zoals mobilisatie, bezetting, verzet en verraad en uiteraard de bevrijding op 16 april 1945.

Het Lalique Museum is gewijd aan de wereldberoemde Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique. Naast de vaste collectie is vanaf 4 juli de tentoonstelling ‘De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten’ te zien. Hierin worden Nederlandse kunstenaars uit die tijd met elkaar vergeleken en de invloed op buitenlandse kunst getoond. Reserveren voor een bezoek is nodig.

De exposanten in het Kunstlab haken in op de IJssel Biënnale. Zij hebben een expositie samengesteld die aansluit bij het thema ‘Tij, Tijd en Tijdelijkheid’.

De adressen van deze en alle andere deelnemers zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke adressen op 4 juli gesloten zijn.

www.culturelezondagdoesburg.nl

Foto: Het Kanon, Donnie Gerhardus, te zien in Het Arsenaal