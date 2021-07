Crowdfunding Zonnepark Klarenbeek groot succes

KLARENBEEK – De crowdfunding voor Zonnepark Klarenbeek loopt als een zonnetje. In totaal hebben 186 deelnemers 4120 ZonDelen aangeschaft, deeltjes in het zonepark aan de Broekstraat.

Zonnepark Klarenbeek is een gezamenlijk project van Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn (deA) en EnergieRijk Voorst (ERV). De energiecoöperaties zijn voor de helft eigenaar van Zonnepark Klarenbeek, dat is ontwikkeld door ProWind. Het park gaat vanaf september schone energie opwekken. Het is 20 hectare groot en bestaat uit ruim 40.000 zonnepanelen, die jaarlijks voldoende stroom leveren voor zo’n 6.600 huishoudens. Dat betekent een jaarlijkse CO2-besparing van 10.000 ton. Vergelijkbaar met de uitstoot van 8.000 benzineauto’s per jaar.

De opbrengst komt grotendeels ten goede aan de omgeving. Jaarlijks gaat zo’n 9000 euro in een gebiedsfonds, bestemd voor duurzame en sociale doelen en projecten in Klarenbeek. In de loop van volgend jaar wordt dit fonds verder opgetuigd. Ideeën en voorstellen kunnen al wel worden aangedragen.

Meedoen aan Zonnepark Klarenbeek kan nog, hoewel er wel een wachtlijst is. Zodra er ZonDelen beschikbaar komen, krijgen inschrijvers bericht. Ook is deze wachtlijst een (vrijblijvende) voorinschrijving voor een volgend project. Inschrijven kan via www.zonneparkklarenbeek.nl.

