Creatieve lessen in de zomer

HALL – Creatievelingen van alle leeftijden zijn deze zomer welkom welkom in het werkplaatsatelier van Annelies van der Drift in het buitengebied van Hall. Beginners en gevorderden kunnen op woensdag- en vrijdagmiddag en zaterdagochtend meedoen aan workshops beeldhouwen, boetseren, glasfusing en glas-in-lood. De lessen zijn voor zowel beginners als gevorderden. Opgeven kan voor één les of voor een knipkaart van zes lessen. Ook voor een creatief feest of teambuildingsactiviteit is het werkplaatsatelier open. Aanmelden kan via tel.06-10737676 of anneliesvanderdrift@gmail.com.

www.anneliesvanderdrift.nl