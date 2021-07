Coureur Robert de Haan wint talentenprogramma van Jacques Villeneuve

MAGNY-COURS/EERBEEK – Robert de Haan heeft woensdag 30 juni het Franse Formule 4-talentenprogramma van Feed Racing gewonnen. De net 15 jaar geworden autocoureur uit Eerbeek bleek de beste uit een groep van maar liefst zeventig rijders. Dankzij zijn overwinning op het circuit van Magny-Cours gaat het team van oud-Formule 1-wereldkampioen Jacques Villeneuve hem in 2022 ondersteunen en begeleiden in een Europees Formule 4-kampioenschap.

“Dit is heel mooi natuurlijk”, vertelt Robert. “Een heel seizoen in de Formule 4 ondersteund, ongelooflijk. Ik wist op een gegeven moment wel dat ik de finale zou halen, maar of ik zou winnen, was maar de vraag natuurlijk. Het zat zo dicht bij elkaar.” Dat bleek, want Robert – de jongste Nederlandse Formule 4-coureur ooit – bleek uiteindelijk slechts twee duizendsten van een seconde sneller dan de nummer twee. Dat minieme verschil was het resultaat van een afvalrace van drie heats, waarin steeds twee rijders vijf rondes tegen elkaar streden. De tweede rijder ging daarbij 40 seconden na de eerste rijder van start. De beste drie tijden van beide rijders werden vervolgens gemiddeld en de snelste van de twee ging door naar de volgende heat. Uiteindelijk won Robert dus deze knock-outrace.

Na vier voorrondes op het testcircuit van Magny-Cours bleven er zes coureurs over voor de finale. Naast Robert waren dat Thomas Sciblia, Thibault Cazaubon, Elliott Vayron (alle drie lid van het Esports-team van oud-F1-coureur Romain Grosjean), Nicolas Moreau en Enzo Peugeot mee. De finale werd gehouden op het voormalige Formule 1-circuit. Na de testsessies en de kwalificatie (P2) van dinsdag waren de heats een dag later zeker niet gemakkelijk. In de ochtend regende het, later in de middag, tijdens de laatste heat waarin duidelijk zou worden wie de competitie zou winnen, reed Robert op een opdrogende baan. Last van druk had hij evenwel nauwelijks. “Je hebt wel wat stress, maar tijdens het rijden merkte ik dat niet.” Hoewel de omstandigheden dus listig waren, heeft Robert er weinig problemen mee gehad. “Het ging wel goed eigenlijk. Ik heb hier de afgelopen maanden al vaak gereden. Het ging redelijk vlekkeloos. Ik denk dat formule-auto’s me wel liggen.”

Het talentenprogramma van Feed Racing is een initiatief van de Canadese oud-Formule 1-wereldkampioen Jacques Villeneuve en de Franse autocoureur Patrick Lemarié. Zij willen met hun programma jong talent een kans geven in de formuleracerij. “Echt supergaaf dat ik eraan mee heb kunnen doen”, aldus Robert.

Wat het verhaal van Robert des te opmerkelijker maakt, is dat de talentencompetitie van Feed Racing al de tweede is die hij wint. Vorig jaar won hij namelijk als 14-jarige al het Ginetta Junior Scholarship in Engeland. Hij deed daaraan mee omdat hij in Engeland op die leeftijd al wel wedstrijden mocht rijden. Zodoende komt hij dit jaar uit in de Ginetta G40 Junior Championship. Daarin staat hij inmiddels bovenaan in het rookiekampioenschap. Omdat hij pas volgend jaar in de Formule 4 zal debuteren, is het Ginetta-kampioenschap voor nu het belangrijkst voor Robert. Op 1 augustus rijdt hij de derde ronde van dat kampioenschap, die wordt gehouden op Oulton Park. Robert: “Ik heb er al een keer gereden. Ik vind het een leuke baan. Er zit heel veel hoogteverschil in. Het gaat goed in het kampioenschap, dus ik ga voor het podium.”