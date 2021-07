Corpus Christi bij Brummense Buitenbios

BRUMMEN – De Brummense Buitenbios vertoont dit seizoen één film: op donderdag 15 juli is de Poolse speelfilm Corpus Christi te zien. Park ‘t Goor wordt weer omgetoverd tot buitenbioscoop

Corpus Christi is een aangrijpend, Oscargenomineerd drama met ruwe kantjes. Het verhaal is gebaseerd op echte en opmerkelijke gebeurtenissen. De twintigjarige jeugddelinquent Daniel droomt van een carrière als priester. Tijdens werkverlof naar een houtzagerij zwenkt de jongeman af naar de lokale kapel, waar hij per ongeluk wordt aangezien voor een jonge priester – die men op dat moment goed kan gebruiken. Als geestelijke betreedt Daniel, aanvankelijk huiverig, de kansel. Tot hij ontdekt dat hij met zijn charisma werkelijk iets kan betekenen voor deze geloofsgemeenschap die worstelt met een trauma.

De speelfilm wordt vertoond op een groot scherm op het grasveld tussen basisschool Het P@rk en het dierenpark ‘t Goor. Bezoekers nemen zelf hun klapstoelen, dekens of matjes mee om op te zitten. Er is geen verkoop van drank en versnaperingen, iedereen kan zelf iets meenemen. De film begint om 21.45 uur, de entree bedraagt 5 euro. Bij slecht weer gaat de voorstelling niet door. Voor informatie hierover kan op de dag van de voorstelling worden gebeld met tel. 06-23380958. Ook staat er informatie op www.brummensebuitenbios.nl.