Coronasubsidie voor culturele sector en buurthuizen

GEM. BRUMMEN – Met een tijdelijke subsidieregeling helpt de gemeente Brummen culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen zich te herpakken na de lockdown. Zij kunnen een eenmalige compensatie krijgen voor inkomstenverlies door de coronamaatregelen in de periode van 15 maart 2020 tot 15 maart 2021. Daarnaast kunnen buurt- en dorpshuizen eenmalig subsidie aanvragen voor toekomstbestendige maatregelen aan hun accommodatie. Denk aan het creëren van een extra ruimte, het verbeteren van de ventilatie of het aanpassen van de entree, zodat mindervaliden beter toegang hebben. Maatregelen dus die bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen en kernen.

Subsidie aanvragen kan tot en met 1 augustus via het online aanvraagformulier op www.brummen.nl. In totaal is 98.750 euro beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor kunst- en culturele verenigingen of stichtingen, zang-, dans-, toneel-, muziekverenigingen, harmonie- en fanfareorkesten, Oranjeverenigingen of -stichtingen, vogelschietverenigingen of -stichtingen en buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen. De investeringssubsidie voor toekomstbestendige maatregelen voor buurt- en dorpshuizen bedraagt in totaal 20.881 euro.