Coördinatiepunt Verblijf regio Arnhem en omgeving van start

REGIO – Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Liemerije, Innoforte en Pleyade zijn het Coördinatiepunt Verblijf in de regio gestart. Dit in nauwe samenwerking met partners als Menzis, Rijnstate en Onze Huisartsen. Het Coördinatiepunt Verblijf is het gezamenlijke aanspreekpunt voor acute zorgvraag voor verblijf in deze regio .

Het Coördinatiepunt Verblijf is opgezet om de zorg en ondersteuning voor ouderen in de regio op lange termijn fundamenteel te verbeteren en de huidige knelpunten rondom instroom-doorstroom en uitstroom op te lossen. Het Coördinatiepunt Verblijf en omgeving is een centraal aanspreekpunt voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), huisartsen, ziekenhuis en de thuiszorg. Zo hoeft er, bij een acute zorgvraag, niet meer eindeloos gebeld te worden voor beschikbare bedden in de regio.

Het Coördinatiepunt Verblijf helpt bij het verhelderen van de zorgvraag en geeft informatie over de benodigde indicatie. Doordat er nu een centraal punt is waar de beschikbaarheid binnen de regio bekend is, ontvangen ouderen in de regio sneller een meer passende verblijfsplek. Voorafgaand aan de start werkten de zorgorganisaties al samen voor de bemiddeling van instroom van COVID-patiënten naar de cohortafdelingen en om ziekenhuis Rijnstate te ondersteunen bij de uitstroom van patiënten.

Door de gezamenlijke invulling wordt er toegewerkt naar een steeds nauwere samenwerking tussen de VVT organisaties en haar partners. Iris Berenpas, Hoofd Coördinatiepunt Verblijf: “Doordat het Coördinatiepunt Verblijf wordt gevormd door zorgbemiddelaars van de deelnemende zorgorganisaties merkten we snel dat we goed gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kunde. Dit leidde vrijwel direct al tot een aantal snelle plaatsingen naar wens. We kijken uit naar een verdere doorontwikkeling en samenwerking in de regio, zodat we ouderen met een acute zorgvraag voor verblijf in de regio snel en goed kunnen helpen.”

Het Coördinatiepunt Verblijf is bereikbaar via tel. 06 – 22 58 14 23 en contact@coordinatiepuntverblijf.nl.

www.coordinatiepuntverblijf.nl