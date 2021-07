Concert InBetween Brummen

BRUMMEN – Een concert geven terwijl er bijna een jaar niet is gerepeteerd? Gemengd Koor InBetween deed het. Op maandagavond 5 juli kwamen de leden hiervoor graag naar Brummen. Na koffie en koek en het delen van elkaars lief en leed wandelden de InBetweeners richting Dierenpark ’t Goor, dat voor de gelegenheid de poorten had geopend.

Een viertal groepjes kreeg de opdracht een nieuwe tekst op een bestaand melodietje te maken en koos uit het team een eigen dirigent. Vervolgens was het tijd voor het ‘concert’. Met als publiek de ezels, geiten, eenden en alle andere bewoners van het Dierenpark werden de vier liedjes – in canon – door het hele koor gezongen. De verschillende dirigenten hadden hun handen vol.

De optredens werden beoordeeld door een vakkundige jury, bestaande uit Tatiana Laryna, de eigen dirigente van het koor, en Jacob Holman, contactpersoon van ’t Goor, waarbij werd gelet op zangkunst en tekst, maar vooral enthousiasme. Lydie, Elly, Corrie, Bernard, Jan en Rian van Team 1 wonnen de uitdaging.

Met deze ongedwongen activiteit kwam een einde aan dit vreemde seizoen. De repetities in het nieuwe seizoen starten in principe op 6 september om 20.00 uur. Meer informatie daarover zal in de loop van de zomer te vinden zijn op de website www.inbetweenbrummen.eu of Facebookpagina @inbetweenbrummen.